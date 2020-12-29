ليبيا تسجل 4 وفيات و 437 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وفيات وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 99.350 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1444 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 70.412 حالة .