4 وفيات و 532 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 532 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وفيات وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 98.913 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1440 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 69.763 حالة .