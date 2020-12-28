مشكلة في بلجيكا تؤخر وصول لقاح كورونا لـ8 دول

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن تسليم لقاح كورونا إلى 8 دول بما فيها إسبانيا، سيتأخر قليلا بسبب مشكلة لوجستية بمصنع فايزر في بلجيكا وذكرت الوزارة في بيان، الإثنين: "أخبرت شركة فايزر، إسبانيا أنها تبلغت الليلة الماضية من مصنعها في بورس (بلجيكا) بتأخير الشحنات إلى 8 دول أوروبية، بما في ذلك إسبانيا، بسبب مشكلة في عملية التحميل والإرسال"، دون تحديد الدول السبع الأخرى المتضررة وأكدت المجموعة، بحسب البيان، للوزارة أن "الوضع تمت تسويته بالفعل" لكن "التسليم التالي للقاحات سيتأخر بضع ساعات وسيصل إلى إسبانيا الثلاثاء في 29 ديسمبر/ كانون الأول لمتابعة حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد".