باكستان تسجل 1853 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1853 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 471335 حالة، منها 39329 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1643 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 422132 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9874 حالة وفاة.