كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 300 إصابة بكورونا

سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 300 إصابة اليوم الثلاثاء بسبب تراكم الإصابات المتفرقة في جميع أنحاء البلاد، مع وجود ضوابط أكثر صرامة لمكافحة الفيروس في عاصمة وضواحيها وسط عودة ظهور الفيروس وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 349 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما يشمل 320 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 31,353 إصابة وحذرت السلطات الصحية من أن موجة ثالثة من كورونا جارية بسبب الإصابات الجماعية من التجمعات الخاصة والعامة ، ودعت إلى اتخاذ إجراءات أقوى .