كوريا الجنوبية تسجل 255 إصابة جديدة بكوفيد-19 مع سريان قيود أكثر صرامة

سجلت كوريا الجنوبية زيادة يومية أخرى بلغت أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الاثنين وذلك بعد يوم من تشديدها قواعد التباعد الاجتماعي في الوقت الذي تكافح فيه موجة ثالثة من العدوى وبلغ العدد اليومي للإصابات 255 حالة جديدة نزولا من 330 حالة تم تسجيلها يوم الأحد بعد أن ظل عدد الإصابات فوق 300 حالة لمدة خمسة أيام متتالية ، وهو مستوى لم نشهده كوريا الجنوبية منذ أغسطس حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.