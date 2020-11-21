كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30403 إصابة، فيما سجلت كوريا حالتي وفاة إضافيتين بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 503 وفيات.