كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
سيول - العرب اليوم

سجلت كوريا الجنوبية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 30403 إصابة، فيما سجلت كوريا حالتي وفاة إضافيتين بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 503 وفيات.

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كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية تسجل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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