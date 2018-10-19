الكبسولة الهزازة أحدث ابتكار لعلاج الإمساك المزمن

ابتكر علماء من جامعة أوغوستا، في جورجيا، "كبسولة هزازة" تساعد في علاج الإمساك المزمن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الكبسولة الهزازة تنشط حركة الأمعاء الغليظة وتحفز تقلصات المعدة وتساعد على الهضم وعملية الإخراج الطبيعي , وتوصلت دراسة حديثة إلى أن ابتلاع الكبسولة الهزازة، والتي تكون في حجم كبسولة زيت السمك، خمس مرات في الأسبوع، تضاعف حركة الأمعاء، لتفادي الأعراض التي يعاني منها مريض الإمساك.

وأكدت دراسات سابقة على سلامة الكبسولة وفعاليتها، ويمكن أن تكون متاحة في العيادات والصيدليات في غضون ثلاث سنوات فقط، وفقًا لعلماء جامعة أوغوستا , وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الباحثون اختبروا الكبسولة، بقيادة الدكتور ساتيش راو، في دراستين على مجموعة مكونة من 245 شخصًا يعانون من الإمساك المزمن وتناول المشاركون في الدراسة خمسة أقراص في الأسبوع لمدة شهرين، قبل النوم.