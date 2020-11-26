139 حالة وفاة بكورونا و3164 إصابة في بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 139 وفاة و3164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان انه بذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس 16077 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 561803 حالات.