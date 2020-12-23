تسجيل 962 وفاة و 24740 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
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تسجيل 962 وفاة و 24740 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

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العرب اليوم - تسجيل 962 وفاة و 24740 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

فيروس كورونا
برلين - العرب اليوم

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 24740 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 962 وفاة وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.554.920 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27.968 حالة وفاة .

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تسجيل 962 وفاة و 24740 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا تسجيل 962 وفاة و 24740 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



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