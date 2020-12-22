معهد روبرت كوخ يعلن السلالة الجديدة من فيروس كورونا موجودة على الأرجح في ألمانيا

رجح رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا، لكنه أضاف أن البيانات لم تظهر وجوده بعد يذكر أن بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي أسرع انتشارا من السابقة وأعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أو فرض قيود على السفر إليها كما أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا هي 501.V2.

المصدر: رويترز