تسجيل 731 وفاة و 19528 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 19528 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 731 وفاة وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.530.180 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27.006 حالات وفاة .