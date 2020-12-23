تسجيل 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 462814 حالة، منها 37905 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 4415 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 415352 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 83 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9557 حالة وفاة.