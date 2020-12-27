فلسطين تسجل 1506 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 وفاة و1506 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1493 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 83.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.0%، ونسبة الوَفَيَات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 112 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 شخصًا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.