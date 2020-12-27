الهند تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في 6 أشهر

سجلت الهند 18732 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ بداية يوليو، عندما تم تسجيل 18653 إصابة وأفادت أحدث بيانات لوزارة الصحة الاتحادية بأن البلاد سجلت 279 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد في يناير/ كانون الثاني إلى 147622.