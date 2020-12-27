ألمانيا تسجل نحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد بواقع 13755 حالة، ووصل إلى مليون و640858 في المجمل وذكر المعهد أنه سجل 356 وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 29778.

المصدر: رويترز