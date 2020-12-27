ألمانيا تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد بشكل رسمي التطعيمات ضد فيروس كورونا في جميع ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية، وذلك بعد مرور 11 شهرا على ظهور أول إصابة في البلاد وسيبدأ أولا تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما وموظفي دور رعاية المسنين والمستشفيات المعرضين لخطر كبير للاصابة بشكل خاص وأنشأت ألمانيا فرق تطعيم متنقلة لبدء تلقيح المواطنين ، وستبدأ معظم مراكز التطعيم التي يزيد عددها عن 400 مركز عملياتها خلال الأيام القليلة المقبلة.