كوريا الجنوبية تسجل 970 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 970 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الاصابات إلى 56 الفا و 872 حالة.وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 15 شخصا توفوا بسبب كوفيد19- خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 808 حالات.