الهند تسجل 22273 إصابة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 22273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و251 وفاة وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10169118 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 147343 وفاةً.