فلسطين تسجل 1306 إصابات جديدة بكورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21 وفاة و1306 إصابات جديدة بكورونا و1400 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.2%، ونسبة الوَفَيَات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 121 مريضًا في العناية المكثفة، بينهم 30 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.