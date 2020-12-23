اليابان تسجل 3298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3298 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 54 وفاة وأفادت وزراة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 53.130 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3034 حالة وفاة .