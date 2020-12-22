2361 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2361 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 202217 إصابة وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 2980 حالة حتى الآن.