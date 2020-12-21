608 إصابات جديدة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 199856 حالة وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن العدد الإجمالي للوَفَيَات بالفيروس ارتفع إلى 2931 حالة حتى الآن.