إيران تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
آخر تحديث GMT12:53:27
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

إيران تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

العرب اليوم -

العرب اليوم - إيران تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

فيروس كورونا
طهران - العرب اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانو شجهانبور في تغريدة على تويتر الجمعة، إن إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة.


وأضاف شجهانبور أن الحالات الجديدة تشمل سبعة تم تشخيصهم في قم وأربعة في طهران واثنين في جيلان، حسبما نقلت "رويترز".

وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 18 بينها أربع وفيات.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية، الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وذكرت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.

وأضافت اللجنة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت في ووهان 411 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوبي).

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إيران تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة إيران تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة



أخبار ذات صلة

GMT 08:28 2020 الجمعة ,21 شباط / فبراير

إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بفيروس "كورونا"
العرب اليوم - إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بفيروس "كورونا"

GMT 05:10 2020 الجمعة ,21 شباط / فبراير

الصين تعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تخطى 75 ألف حالة
العرب اليوم - الصين تعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تخطى 75 ألف حالة

GMT 20:12 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل مرعبة "الأعراض مؤلمة"
العرب اليوم - أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل مرعبة "الأعراض مؤلمة"

GMT 09:32 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية
العرب اليوم - تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

GMT 08:28 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا على أراضيها إلى 104 مع تسجيل 22 حالة جديدة
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا على أراضيها إلى 104 مع تسجيل 22 حالة جديدة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

لم تتخلى عن الصندل المفرغ ذات السلاسل الرفيعة والذهبية

كيم كرداشيان وشقيقاتها يتألقن بإطلالات ساحرة

واشنطن - العرب اليوم

ها هي النجمة كيم كارداشيان kim kardashian تتألق برفقة شقيقاتها ووالدتها باطلالات كاجوال وعصرية في الوقت عينه. فسحرتنا بجرأتها المعهودة واختيارها موضة الملابس الضيقة، في حين تألقت كورتني وكلوي بتصاميم جلدية فاخرة.انطلاقا من هنا، رصدنا لك اناقة النجمة كيم كارداشيان وشقيقاتها باطلالات ساحرة من خلال القطع المميزة التي تمايلن بها. فمن بدت الاجمل؟ في أحدث إطلالة لها في أسبوع الموضة، تمايلت كيم كارداشيان kim Kardashian بموضة اللون الاصفر الفاتح من خلال الفستان الضيق الذي يظهر مفاتن جسمها مع القصة التي تتخطى حدود الكاحل. فهذا التصميم الملفت بالياقة العالية والاقمشة المزمومة خصوصاً على منطقة الصدر جعل اطلالتها في غاية التميز، ولم تتخلى عن الصتدل المفرغ ذات السلاسل الرفيعة والذهبية التي تلتف على الكاحل لاستكمال أناقتك. بدورها اختارت والدة ك...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:28 2020 الجمعة ,21 شباط / فبراير

الحنين إلى الماضي يطغى على مجموعة بيربري لموسم خريف 2020
العرب اليوم - الحنين إلى الماضي يطغى على مجموعة بيربري لموسم خريف 2020

GMT 07:39 2020 الجمعة ,21 شباط / فبراير

ألفت عمر تؤكّد أنّ إيطاليا هي "بلد الحياة" بسبب جمالها النادر
العرب اليوم - ألفت عمر تؤكّد أنّ إيطاليا هي "بلد الحياة" بسبب جمالها النادر

GMT 04:38 2020 الجمعة ,21 شباط / فبراير

تعرّفي على أبرز أفكار وأشكال الديكور الأصفر في المنزل لعام ٢٠٢٠
العرب اليوم - تعرّفي على أبرز أفكار وأشكال الديكور الأصفر في المنزل لعام ٢٠٢٠

GMT 04:58 2020 الجمعة ,21 شباط / فبراير

سلطان عمان يصدر قرارًا بتغيير كلمات من النشيد الوطني والعلم وشعار السلطنة
العرب اليوم - سلطان عمان يصدر قرارًا بتغيير كلمات من النشيد الوطني والعلم وشعار السلطنة

GMT 03:58 2020 الجمعة ,21 شباط / فبراير

تشييع جثمان الإعلامية رتاج الأغا وسط انهيار والدتها من البكاء
العرب اليوم - تشييع جثمان الإعلامية رتاج الأغا وسط انهيار والدتها من البكاء

GMT 01:51 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

صديقة رونالدو ترتدي مجوهرات بمليون دولار في يد واحدة
العرب اليوم - صديقة رونالدو ترتدي مجوهرات بمليون دولار في يد واحدة

GMT 20:14 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

أشهر الجزر الرومانسية حول العالم لقضاء شهر عسل ساحر
العرب اليوم - أشهر الجزر الرومانسية حول العالم لقضاء شهر عسل ساحر

GMT 01:07 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

نصائح حول تصاميم أسرّة بطابقين لغرف الأطفال لإضفاء الحركة على الفراغ
العرب اليوم - نصائح حول تصاميم أسرّة بطابقين لغرف الأطفال لإضفاء الحركة على الفراغ

GMT 02:49 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

معلومات جديدة عن عثمان كافالا الرجل الذي يقلق الرئيس التركي
العرب اليوم - معلومات جديدة عن عثمان كافالا الرجل الذي يقلق الرئيس التركي

GMT 01:31 2020 الخميس ,20 شباط / فبراير

وفاة الإعلامية السودانية رتاج الآغا بعد أقل من عام على زواجها
العرب اليوم - وفاة الإعلامية السودانية رتاج الآغا بعد أقل من عام على زواجها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:09 2020 الأربعاء ,19 شباط / فبراير

مقتل مغني راب شهير بالرصاص في عملية سطو مسلح داخل منزله
العرب اليوم - مقتل مغني راب شهير بالرصاص في عملية سطو مسلح داخل منزله

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 10:08 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

تحديد المصدر الحقيقي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد في الصين
العرب اليوم - تحديد المصدر الحقيقي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد في الصين

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 22:11 2014 الثلاثاء ,23 أيلول / سبتمبر

درجات اللون الرمادي الأفضل والأجمل لمعظم الغرف
العرب اليوم - درجات اللون الرمادي الأفضل والأجمل لمعظم الغرف

GMT 05:17 2015 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة في الصويرة تجذب السياح
العرب اليوم - المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة في الصويرة تجذب السياح

GMT 05:36 2015 الإثنين ,23 شباط / فبراير

البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"
العرب اليوم - البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"

GMT 10:38 2020 الإثنين ,17 شباط / فبراير

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف الصلة بين الشاب السوري وفادي الهاشم
العرب اليوم - محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف الصلة بين الشاب السوري وفادي الهاشم

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 04:14 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

منى فاروق تُهدد بالانتحار في مقطع فيديو عبر "إنستغرام"
العرب اليوم - منى فاروق تُهدد بالانتحار في مقطع فيديو عبر "إنستغرام"

GMT 01:18 2019 الأحد ,25 آب / أغسطس

هنا الزاهد تحصل على "وشم جديد" قبل حفل زفافها على أحمد فهمي
العرب اليوم - هنا الزاهد تحصل على "وشم جديد" قبل حفل زفافها على أحمد فهمي

GMT 19:38 2016 السبت ,02 إبريل / نيسان

تعرف على قائمة المصارعين المسلمين عبر التاريخ
العرب اليوم - تعرف على قائمة المصارعين المسلمين عبر التاريخ

GMT 21:16 2016 الإثنين ,08 آب / أغسطس

فوائد حلاوة الطحينية
العرب اليوم - فوائد حلاوة الطحينية

GMT 21:00 2017 الإثنين ,24 تموز / يوليو

جورجينا رودريغيز في ملابس مثيرة مع كريستيانو رونالدو
العرب اليوم - جورجينا رودريغيز في ملابس مثيرة مع كريستيانو رونالدو

GMT 13:19 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات
العرب اليوم - المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات

GMT 22:04 2013 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" يطرح تطبيق جنسي على الموقع
العرب اليوم - "فيسبوك" يطرح تطبيق جنسي على الموقع

GMT 01:59 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

"جيب" تُطلق "رانجلر 2019" بثلاثة مستويات تجهيز
العرب اليوم - "جيب" تُطلق "رانجلر 2019" بثلاثة مستويات تجهيز

GMT 15:48 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

لا تتورط في مشاكل الآخرين ولا تجازف
العرب اليوم - لا تتورط في مشاكل الآخرين ولا تجازف

GMT 08:02 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

"ميتسوبيشي موتورز" تُعلن وقف إنتاج أيقونتها "باجيرو" رباعية الدّفع
العرب اليوم - "ميتسوبيشي موتورز" تُعلن وقف إنتاج أيقونتها "باجيرو" رباعية الدّفع

GMT 14:30 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

توزيع الوسائد الفرو في غرف المعيشة ديكورًا محببًا في الشتاء
العرب اليوم - توزيع الوسائد الفرو في غرف المعيشة ديكورًا محببًا في الشتاء

GMT 18:12 2019 الأحد ,17 آذار/ مارس

ليون ينتزع فوزًا صعبًا من مونبيلييه في الدوري الفرنسي
العرب اليوم - ليون ينتزع فوزًا صعبًا من مونبيلييه في الدوري الفرنسي

GMT 05:57 2019 الثلاثاء ,09 تموز / يوليو

أشهر الأساطير والخرافات التي تُؤمن بها شعوب العالم
العرب اليوم - أشهر الأساطير والخرافات التي تُؤمن بها شعوب العالم

GMT 05:03 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

5 نصائح لإتيكيت تزيين المنزل في عيد الميلاد
العرب اليوم - 5 نصائح لإتيكيت تزيين المنزل في عيد الميلاد

GMT 07:34 2017 الخميس ,23 آذار/ مارس

تعرفي على الدورة الشهرية ومتى يجب زيارة الطبيب
العرب اليوم - تعرفي على الدورة الشهرية ومتى يجب زيارة الطبيب

GMT 05:10 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير

جدِّدي كنب غرف المعيشة بأجمل الوسائد المُلوَّنة
العرب اليوم - جدِّدي كنب غرف المعيشة بأجمل الوسائد المُلوَّنة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 03:37 2017 الأربعاء ,08 شباط / فبراير

تعذيب فتاة عراقية حتى الموت بسبب خروجها من المنزل
العرب اليوم - تعذيب فتاة عراقية حتى الموت بسبب خروجها من المنزل

GMT 23:16 2019 الأربعاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

آبل وأمازون وغوغل يشكلون تحالفًا للتوافق بين الأجهزة المنزلية الذكية
العرب اليوم - آبل وأمازون وغوغل يشكلون تحالفًا للتوافق بين الأجهزة المنزلية الذكية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab