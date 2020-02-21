تقدم اتحاد شركات السياحة الروسية بطلب إلى الحكومة الروسية، يرجوها فيه تقديم مساعدة له بقيمة 590 مليون روبل (نحو 9.36 مليون دولار) لتعويض الخسائر التي تم تكبدها بسبب "كورونا".

ويقول الاتحاد إن المبلغ عبارة عن خسائر مباشرة لحقت بشركات سياحية في روسيا بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، حيث تراجع النقل الجوي والسياحة في العالم.

ووفقا للاتحاد فقد اضطرت شركات السياحة الروسية إلغاء برامج سياحية لصينيين بقيمة 450 مليون روبل، بالإضافة لفقدان هذه الشركات أرباحا متوقعة بقيمة 140 مليون روبل.

وقامت العديد من شركات الطيران في العالم، بما في ذلك الناقلة الروسية "آيروفلوت"، بتقليص أو إلغاء رحلاتها من وإلى الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

من جهتها حذرت الهيئة الدولية للنقل الجوي (IATA) من أن انخفاض الطلب على السفر وسط تفشي "كورونا" قد يكلف شركات الطيران عشرات مليارات الدولارات.

وأشارت إلى أن شركات الطيران في آسيا ستكون الأكثر تضررا وقد تخسر هذا العام 28 مليار دولار من عائداتها، فيما ستتراجع مبيعات شركات الطيران الأخرى بنحو 1.5 مليار دولار.

(الدولار = 63 روبلا)