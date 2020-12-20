511 وفاةً و 28948 إصابةً جديدةً بكورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 28948 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 511 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.848.377 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 80.858 وفاةً .