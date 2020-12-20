إصابات كورونا اليومية في روسيا تلامس الـ29 ألفا والوفيات فوق الـ500

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد عن رصد أكثر من 500 وفاة وقرابة 29 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 511 وفاة و28948 إصابة جديدة، مقابل 585 وفاة و28209 إصابات في اليوم السابق وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (7263 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3759 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18.4 بالمائة من المرضى الجدد وتماثل 20915 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و848377 إصابة مؤكدة منها 50858 حالة وفاة و521862 حالة نشطة ومليونين و275657 حالة شفاء وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 85.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي (523 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) ولا يزال أكثر من 612 ألف شخص تحت الرقابة الطبية وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.

المصدر: RT