السودان تسجل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 9 حالات وفاة، و147 حالة شفاء وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 22822، متضمنة 1434 حالة وفاة، إضافة إلى 13171 حالة شفاء.