السودان يسجل 356 إصابة جديدة بكورونا

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 وفاة، و151 حالة تعافٍ وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 22621 حالة، متضمنة 1425 حالة وفاة، إضافة إلى 13024 حالة تعافٍ.