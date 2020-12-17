السودان تسجل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية، 183 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و 12 حالة وفاة بجانب 120 حالة تعافي وأشارت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، الى ارتفاع حالات الاصابة منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 22265 والوفيات الى1408، بجانب ارتفاع نسبة التعافي إلى 12873 حالة.