459 وفاة و26683 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 459 وفاة ، و 26683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس بروسيا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 39527 وفاة و2269316 إصابة، مفيدًا أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 21987 ، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1761457 حالة.