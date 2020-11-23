1065 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و حالتي وفاة ، و 707 حالات شفاء وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 160.055 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 554 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 149.578 حالة .