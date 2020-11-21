أكدت ميرة سلطان السويدي عضوة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن بلادها لديها تجربة رائدة وناجحة في التمكين السياسي جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة "الافتراضية" التفاعلية حول المشاركة والقيادة السياسية للنساء الشابات، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب.

وقالت السويدي إن الإمارات لديها تجربة رائدة وناجحة للغاية في التمكين السياسي بشكل تدريجي مدروس وملائم للمجتمع وأشارت إلى أن القيادة السياسية للدولة لم تألو جهدا في دعم وتمكين الشباب والمرأة وتشجيعهم في مختلف نواحي الحياة، ومنها الحياة السياسية والبرلمانية وفق رؤى ثاقبة ومستنيرة، وهو ما تجسد في قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

وأوضحت أن هذه الجلسة تأتي في إطار الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج بيجين والذكرى العاشرة لقرار الاتحاد البرلماني الدولي بشأن مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية كما استعراضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي التجربة الإماراتية في التمكين السياسي وتمكين الشباب والمرأة في المجتمع ومختلف نواحي الحياة، مما جعل المرأة شريكا أساسيا وفاعلا في تحقيق النهضة التنموية الشاملة في المجالات والقطاعات كافة، وجعل الإمارات تتبوأ المراتب الأولى عالميا في مؤشرات التوازن بين الجنسين.