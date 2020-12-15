ليبيا تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و5 حالات وفاة في ليبيا وأوضح المركز في بيان اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 92 ألفا و17 حالة، تعافى منها 62 ألفا و144 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة 1319 حالة حتى الآن.