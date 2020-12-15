روسيا تسجل 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع عدد المتعافين بواقع 24813. وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي المتعافين من مرض "كوفيد-19" في روسيا مليونين و149610 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا مليونين و707945 إصابة بالفيروس حتى الآن بينها 47968 حالة وفاة وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، إن 19.4% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما في روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد في موسكو بلغ 5418 تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل 3765 إصابة.