روسيا تسجل 450 وفاة و27328 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، عن تسجيل 450 وفاة جديدة و27328 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال مركز مكافحة الوباء إن 18562 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" إلى مليونين و124797 شخصا منذ تفشي بداية تفشي الوباء.