أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، عن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما أدى لارتفاع العدد الإجمالي إلى 23 مصابا، منهم مريض خرج من مستشفى بعد تعافيه من الفيروس.



وصرح مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، بأنه تم التأكد من 4 حالات إضافية للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منهم كوريون من أسر المرضى السابقين والذين اتصلوا بهم، ومريض آخر هي مواطنة صينية دخلت البلاد للسياحة، وتجري السلطات الصحية الفحوص المرجعية لمعرفة الذين اتصلوا بالمرضى الجدد.