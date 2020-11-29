تسجيل 4669 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

سجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 4669 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 278.170 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3105 حالات وفاة .