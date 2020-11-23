3145 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

سجّلت النمسا اليوم 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأفادت وزارة الصحة النمساوية في بيان أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 249157 إصابة، والوفيات إلى 2459 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ أكثر من 175 ألف متعافي.