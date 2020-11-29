لكونغو الديمقراطية تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 67 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأوضحت السلطات الصحية في الكونغو اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 12.608 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 333 وفاة .