الكونغو الديمقراطية تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الكونغو الديمقراطية 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 12356 إصابة وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 331 حالة.