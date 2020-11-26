الكونغو تمدد حالة الطوارئ الصحية

أعلنت السلطات في الكونغو اليوم، تمديد حالة الطوارئ الصحية بـ20 يومًا أخرى بداية من الغد وأوضح المتحدث باسم إدارة جائحة "كوفيد 19" تيري مونغالا، عقب اجتماع رأسه الرئيس دنيس ساسو نغيسو اليوم، أن هذا التمديد يأتي في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد بلغ 5632، فيما بلغ عدد الوفيات 93 حالة.