ألمانيا تسجل 14611 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 14611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى مليون و4270 وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 158 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 16123 حالة.