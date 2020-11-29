فرنسا تسجل 12580 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت فرنسا اليوم السبت عن تسجيل 12580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2208699 حالة إصابة، كما سجلت السلطات الصحية 213 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 52127 حالة وفاة.