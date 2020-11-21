الهند تسجل 46232 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 46232 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) و564 حالة وفاة وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9050597 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 132726 ، مشيرة إلى تعافي 8478124 حالة.