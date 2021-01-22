النمسا تسجل 2088 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 2088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 401886 إصابة وأوضحت وزارة الصحة النمساوية أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس في النمسا بلغ 7330 حالة وفاة.