ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بكورونا في القارة الأفريقية

أكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية وذكر المركز في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في دول القارة الأفريقية بلغ 3365095 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 82891 حالة وفاة، مضيفًا أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال أفريقيا.