منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم رصد أي إصابات بفيروس كورونا في سوريا

أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في أراضي سوريا، وسبق أن ذكر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، أنها ستبدأ قريبا بإجراء تحاليل خاصة بفيروس كورونا المستجد على سكان مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.