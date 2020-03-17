إغلاق مقامي السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق امتثالا لإجراءات الأوقاف تجاه كورونا

تم إغلاق مقامي السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الأوقاف السورية.

وذكرت مصادر مقربة من القائمين على المقام لـ RT أن الإغلاق جاء "امتثالا لقرارات وزارة الأوقاف، وشمل كل الزوار سواء كانوا سوريين أم غير سوريين، كما أن الإغلاق شمل مقامي السيدة زينب والسيدة رقية".

وأوضحت المصادر أن الإجراء احترازي، رغم أن المقامين كانا مزودان بأجهزة قياس حرارة داخلهما، إذ كان الزوار يخضغون للفحص في الأيام السابقة.

وأضافت المصادر أنه تم أيضا منع الصلاة في المساجد كما في نبل والزهراء، مع المحافظة على رفع الأذان، وذلك امتثالا لتعميم وزارة الأوقاف وللحد من التجمعات في هذه الأيام التي تفرض على جميع الدول أن تتخذ إجراءات وقائية.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت مضمون فتوى أصدرها كل من المجلس العلمي الفقهي في الوزارة واتحاد علماء بلاد الشام، تقضي بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلوات الجماعة في مساجد سوريا، وذلك كإجراء مؤقت يبدأ من يوم الأحد وحتى السبت 4 أبريل القادم، مع المحافظة على رفع الأذان للصلوات الخمس.