السودان يسجل 213 إصابة جديدة بكورونا

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات و10 حالات تعافٍ وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان أن إجمالي الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان ارتفع إلى 16052 حالة، من بينها 1197 وفاة و9737 حالة تعافٍ.